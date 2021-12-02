Президентский законопроект о множественном гражданстве: детали

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства. Об этом, ссылаясь на пресс-службу главы государства, сообщает Интерфакс-Украина.

Президент внес на рассмотрение парламента законопроект "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства", который определяет правовые и организационные основы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств или пребывания в процедуре приобретения или прекращения гражданства иностранного государства. Также документ содержит правовые основы проверки достоверности представленных в декларациях сведений, противодействие использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Вместе с ним в Верховную Раду был подан связанный законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства)", которым предлагается установить административную ответственность за несвоевременное представление или непредставление субъектом декларирования декларации о наличии гражданства иностранного государства, о нахождении в процедуре приобретения или прекращения гражданства иностранного государства и тому подобного.

Законопроект также предлагает установить уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства.

"Все политики и чиновники, которые по закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства или подданства других государств. Если лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, также является гражданином другого государства, оно должно честно сообщить – украинское общество имеет право об этом знать. За преднамеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек должен нести уголовную ответственность", – подчеркнул президент.

Также был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства". Целью этого документа является противодействие использованию гражданами Украины гражданства иностранного государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

"Мы предлагаем установить ограничения на занятие должностей в органах судебной власти гражданами Украины, которые имеют или получили гражданство другого государства", – отметил Зеленский.

Глава государства также подал в парламент проект закона "О внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства", который предлагает установить ограничения на занятие должностей в таможенных органах гражданами Украины, имеющими или теми, кто приобрел гражданство или подданство иностранной страны либо стран.