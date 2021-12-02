Запорожская АЭС впервые в истории вышла на 100% мощность

Запорожская АЭС после подключения к энергосистеме 30 ноября энергоблока №2 впервые в своей 37-летней истории вышла на 100-процентную загрузку установленной мощности всех шести энергоблоков, которая на 2 декабря составляет 6040 МВт, сообщает Интерфакс-Украина.

"Впервые в истории Запорожская АЭС выдает исторический максимум электроэнергии для нужд населения и промышленности Украины", – сказал и.о. генерального директора Запорожской АЭС Дмитрий Вербицкий, слова которого приведены в сообщении госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в четверг.

Как сообщили в НАЭК, достичь максимального уровня нагрузки ЗАЭС стало возможным после успешной реализации "Энергоатомом" масштабного проекта – расширения открытого распределительного устройства (ВРП-750) станции и ввода в работу четвертой воздушной линии 750 кВ – подстанции "Каховская".

"До ввода в эксплуатацию линии и нового ВРП-750 кВ на ЗАЭС техническое ограничение составляло 5300 МВт, что не позволяло атомной станции выдавать полную мощность 6000 МВт" , - пояснил Вербицкий.

В свою очередь, как отметил глава "Энергоатома" Петр Котин, компания после запуска энергоблока №2 ЗАЭС впервые в своей истории работает 14 энергоблоками из имеющихся 15-ти.

"Во время нынешнего осенне-зимнего периода "Энергоатом" становится не просто базовой, а основной генерацией, гарантируя безопасное и стабильное прохождение отопительного сезона" , - подчеркнул Котин.

В конце января 2022 года "Энергоатом" планирует также подключить к энергосистеме пятнадцатый энергоблок (№4 на Ровенской АЭС) – после перегрузки ядерного горючего и выполнения подготовительных работ к выгрузке отработанного ядерного горючего (ОЯТ) на Центральное хранилище ОЯТ.

Запорожская АЭС – самая большая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" - оператор всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.