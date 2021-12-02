Экс-канцлер Австрии объявил об уходе из политики

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг объявил о решении уйти из политики. Об этом, ссылаясь на местное издание, сообщает Интерфакс.

Таким образом, 35-летний Курц уходит с поста главы находящейся у власти Австрийской народной партии и лидера ее парламентской фракции.

По словам Курца, последние месяцы были "необычайно сложным временем" и "американскими горками в плане эмоций" .

Он отметил, что недавнее рождение сына помогло ему осознать, что он больше не хочет заниматься политикой, а хочет сосредоточиться на семье.

Говоря об обвинениях в свой адрес в рамках проходящего в Австрии расследования, экс-канцлер указал, что он "не святой, но и не преступник" .

Курц был федеральным канцлером Австрии с 2017 по 2019 и с 2020 по 2021 годы. До этого в период с 2013 по 2017 годы он занимал должность министра иностранных дел страны. На момент избрания Курц стал самым молодым министром правительства Австрии.