В ОРДЛО готовы "пригласить" РФ при нападении Украины
Главарь "ДНР" Денис Пушилин говорит, что будет просить Россию о помощи в случае "нападения Украины". В последние недели боевики активно распространяют фейки о якобы подготовке Киевом к военному "походу" на оккупированные Россией территории Донбасса, сообщает УНИАН.
По его словам, власти ОРДЛО якобы
"рассчитывают на собственные силы", но учитывая то, что Украина
"привлекает внешние силы", будут просить Россию помочь.
Боевики, говорит Пушилин,
"находятся в состоянии повышенной готовности".