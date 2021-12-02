В ОРДЛО готовы "пригласить" РФ при нападении Украины

Главарь "ДНР" Денис Пушилин говорит, что будет просить Россию о помощи в случае "нападения Украины". В последние недели боевики активно распространяют фейки о якобы подготовке Киевом к военному "походу" на оккупированные Россией территории Донбасса, сообщает УНИАН.

По его словам, власти ОРДЛО якобы "рассчитывают на собственные силы" , но учитывая то, что Украина "привлекает внешние силы" , будут просить Россию помочь.