В "Шахтере" нашли позитив после вылета из еврокубков

Директор "Шахтера" Дарио Срна нашел положительную сторону в досрочном вылете "горняков" из еврокубков, сообщает УНИАН.

Срну цитирует официальный сайт "Шахтера".

"Еврокубков у нас уже нет: может, это и хорошо, чтобы побольше поработали вместе. Был тяжелый период в 27 игр до сегодня, футболисты устали, но это не алиби. Мы принимаем то, что заняли четвертое место и не попали в весеннюю часть еврокубков. Это наша вина, должны брать ответственность, но в будущем, я думаю, мы эту ошибку исправим" , - сказал Срна.

Он также сказал, что зимой "Шахтер" может усилиться:

"Попробуем усилиться и сделать "Шахтер" еще сильнее, чем он есть. Уверен и надеюсь, что мы сделаем все, чтобы эту половину сезона закончить красиво, а следующий год начать на другой ноте".

"Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов