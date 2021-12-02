Украине не нужен собственный авиаперевозчик - нардеп от "ЕС"

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подверг критике идею создания национального авиаперевозчика UNA.

Об этом он написал в Telegram.

"В тот момент, когда во всем мире авиаотрасль находится в глубоком кризисе, нам предлагают выделять огромные деньги на создание национального авиаперевозчика! Какой в этом смысл? Чтобы поставить в наблюдательный совет очередных Сергеев Лещенко? Чтобы просто украсть деньги?" – написал нардеп.

Он также предложил снять 500 млн. с этой идеи и "перенаправить их на действительно необходимые вещи, например, на выплату государственного долга".

"Не делайте глупостей, сейчас национальный авиаперевозчик нам не нужен" , - подытожил Гончаренко.

Напомним, 25 ноября президент Владимир Зеленский объявил о создании национального украинского перевозчика Ukrainian national airlines (UNA).