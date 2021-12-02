В какие страны украинцы предпочитают ехать на заработки

Германия, Польша и Чехия являются лидерами среди направлений трудовой миграции из Украины, сообщает УНИАН.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец, обнародовав результаты национального опроса, проведенного в сентябре-октябре этого года.

По ее словам, в Германию на работу поехали бы 37% украинцев, в Польшу - 31%, в Чехию - 20%, Италию - 16%, Канаду - 11%, Великобританию - 10%, США - 9%, Испанию - 7%, в Израиль и РФ по 6%.

"Привлекательность РФ для трудовой миграции с каждым годом снижается" , - добавила Мидловец.

Опрос также показал, что среди мужчин самыми популярными направлениями являются Великобритания и Канада, а среди женщин – Италия и Испания.

54% мужчин и 46% женщин хотят получить работу, которая требует квалификации по специальности, на строительстве готовы работать 95% мужчин и 5% женщин, на работу по дому согласны 3% мужчин и 97% женщин.

Работать без официального трудоустройства за границей в 2019 году были готовы 11%, в этом году – 18%, работать в замкнутых помещениях без возможности покинуть рабочее место в 2019 году – 5%, в 2021 таких 8%, выполнять противозаконную работу готовы 4%, а в 2019 году желающих это делать не было вообще.

Исследование по вопросам миграции, торговли людьми и других форм эксплуатации мигрантов было проведено в сентябре-октябре 2021 года исследовательским агентством Info Sapiens по заказу представительства Международной организации по миграции и Агентства ООН по вопросам миграции в Украине при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Исследование проводилось путем национального репрезентативного опроса методом личного интервью. Было опрошено 5228 респондентов. Выборка является репрезентативной для населения старше 14 лет всех областей Украины и города Киева, но не включает жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь.