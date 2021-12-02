Порошенко поддержал инициативу Турчинова о досрочных перевыборах

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что разделяет инициативу Александра Турчинова о досрочных перевыборах. По его мнению, это выход из сегодняшней критической ситуации.

Об этом сообщил Андрей Павловский﻿.

"В условиях банкротства монобольшинства - это может быть одним из выходов из критической ситуации, которая сложилась сегодня" , - заявил Порошенко.

В то же время нардеп "Слуги народа", юрист Александр Качура считает, что референдум о перевыборах - это фантазии людей, которым уже пора на пенсию.

По словам нардепа, существуют юридические и политические основания для перевыборов.

Юридические - это либо правительство не работает, либо отсутствует коалиция. Политическими основаниями Качура считает отход от принципов СН, отсутствие большинства, и если не будут голосовать за законопроекты, которые были в президентской программе, отметил нардеп.

Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил на Майдане о необходимости досрочных выборов в Раду. Он считает, что в настоящее время Украина возвращается к временам экс-президента Виктора Януковича.