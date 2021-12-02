Часть Украины накроют снегопады: прогноз погоды на 3 декабря

В пятницу, 3 декабря, в Украине прогнозируют﻿ осадки в виде снега в некоторых областях. Однако, в южных и восточных регионах будет достаточно тепло, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

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Северный циклон накроет западные области страны. Он принесет сильные снегопады в Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую области. Осадки прогнозируют там ночью и утром.

В Карпатах также обещают снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедицу. Температура воздуха составит около 0 градусов.

На остальной территории без осадков, лишь днем ​​в северных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь. Синоптики прогнозируют на дорогах, кроме юга и востока, местами гололедицу.

Температура воздуха ночью в большинстве областей составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут ​​2-11 градусов тепла.

В южных и восточных областях ночью будет 3-8 градусов тепла, а днем ​​+9...+13.

3 декабря ветер в Украине будет северо-западный, на юге и востоке южный, 11-18 км/час, местами порывы 18-25 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 3 декабря ожидается температура воздуха -1... +5 градусов, ветер 11-18 км/час и гололедица.