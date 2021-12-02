Лукашенко заявил о подготовке новых протестов в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси оппозиция сейчас готовит новые протесты. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву, передает "БелТА﻿".

По его словам, "ради нового финансирования организаторы протестов готовы подставить протестующих под дубинки правоохранителей".

"Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что, если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали" , - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, если ранее Запад рассчитывал на помощь белорусской оппозиции в свержении действующей власти и финансировал ее, то сейчас содержит беглых, только чтобы не потерять свое лицо.

Он также отметил, что в программе предусмотрено три этапа организации протестов.