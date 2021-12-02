Украина запретила въезд из стран Южной Африки

В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", в Украине устанавливается запрет на въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из некоторых стран Южной Африки. Граждане Украины, прибывшие из этих стран, должны будут пройти самоизоляцию.

Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"С 00:00 03 декабря 2021 года на период действия карантина в Украине устанавливается запрет на въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине, Мозамбик, Малави и находившихся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней" , - говорится в сообщении.

Также обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые являются супругами или детьми граждан Украины, прибывающих в Украину из указанных выше стран и находившихся на их территории не менее семи дней в течение последние 14 дней.