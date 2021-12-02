Россия готова к открытию канала переговоров с США по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва готова к открытию канала диалога с США по Украине, сообщает Деловая столица.

"Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы" , — сказал Лавров, открывая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава МИД РФ отметил, что хочет услышать пояснения Блинкена относительно заявлений, сделанных им на пленарном заседании ОБСЕ, в которых госсекретарь США назвал пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация.