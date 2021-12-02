"Устарели лет на 20": МОН изменит школьные программы информатики

В Украине изменят школьные программы по информатике, поскольку они устарели на 20 лет. Предмет должен соответствовать умениям современных детей, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Минцифры и министерство образования и науки (МОН) выступили с инициативой обновления школьного предмета "Информатика". Федоров добавил, что уже создана рабочая группа, которая займется обновлением учебных программ.

"Предмет должен соответствовать умениям современных детей, а не отнимать у них интерес к технологиям через программу предмета, которая устарела лет так на 20" , - подчеркнул министр.

Он добавил, что современные технологии - важная часть повседневной жизни и цифровая грамотность является жизненно необходимым навыком.