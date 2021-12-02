Галя, я не солнце: Разумков поспорил в Раде с Третьяковой

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вступил в перепалку с нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой во время принятия государственного бюджета на 2022 год, сообщает Деловая столица.

Видео перепалки опубликовал Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

"Солнце, я тебя уважаю" , — обратилась Третьякова к бывшему спикеру Рады во время рассмотрения проекта закона о Госбюджете во втором чтении.

Разумкову, очевидно, такая фамильярность не понравилась.

"Во-первых, я тебе не солнце! Во-вторых, Галя, это не автор, это все, читай матчасть" , — обратился он к коллеге по парламенту.

Затем Разумков начал отходить в от собеседницы в сторону.

"Но это не значит, что мою правку будет обсуждать кто-то другой! Он забирает у меня правку!" , — начала возмущаться Третьякова.

Дмитрий Разумков, уходя, крикнул, что ее правку "как раз будет обсуждать кто-то другой", добавив реплику "Если ты этого не понимаешь — почему…", однако она потонула в гуле голосов депутатов.