Кабмин продлил льготный импорт из России на год

Кабинет министров Украины еще на год продлил льготную пошлину на импорт товаров из Российской Федерации. Она будет действовать до конца 2022 года, сообщает РБК-Украина.

В частности, применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего содействия ВТО) продлевается до 31 декабря 2022 года. Они распространяются на импорт продуктов, страной происхождения которых является РФ.

В пояснительной записке говорится, что Россия с 1 января 2026 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ по отношению к Украине, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Со стороны РФ также применяются другие торговые запреты и ограничения в отношении украинских товаров.