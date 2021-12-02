Минэкономики разрешит вакцинированным расходовать 1 тыс. грн на книги

Министерство экономики даст разрешение расходовать полученную в качестве стимула за вакцинацию 1 тыс. грн на приобретение книг, сообщает Интерфакс-Украина.

"Программы поддержки бизнеса, которые наиболее пострадал от ограничений, будут расширены. Украинцы смогут потратить средства, полученные за вакцинацию, на покупку книг", – указало Минэкономики в сообщении на сайте в четверг.

По его данным, книгоиздание будет включено в программу "еПоддержка" с самого ее старта 19 декабря 2021 года.

В министерстве напомнили, что, помимо книг, за выплату в 1 тыс. грн можно будет приобрести билеты в кино, театр, на внутренние авиа- и ж/д рейсы, на абонемент в спортзал или фитнес-клуб.

Воспользоваться программой смогут совершеннолетние граждане, прошедшие полный курс вакцинации. Это может подтвердить соответствующий ковид-сертификат в приложении "Дия". Участие в программе на первом этапе также возможно будет через это приложение.