Боррель в ближайшее время посетит Украину, включая Донбасс

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину

"Жозеп Боррель подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом по приглашению Дмитрия Кулебы, включая визит на Донбасс", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Министр подробно проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, об угрозе подготовки России к новой волне агрессии против страны.

Кулеба также призвал ЕС ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии.

Министр выразил благодарность ЕС за многолетнюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, усилия по укреплению устойчивости украинской экономики и усилению безопасности страны.