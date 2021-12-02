Суд вынес приговор 13-летнему убийце 6-летней девочки

На Харьковщине за убийство 6-летней Мирославы Третьяк несовершеннолетнего подростка на 3 года направили в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков, сообщает УНИАН.

"Прокуроры в суде доказали, что 28 июля 13-летний мальчик убил соседскую 6-летнюю девочку. Правоохранители обнаружили тело ребенка в заброшенном помещении с признаками насильственной смерти" , - говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что определением Волчанского районного суда Харьковской области от 2 декабря к несовершеннолетнему применена максимально возможная принудительная мера воспитательного характера в виде направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 3 года.

По информации ведомства, в связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, в соответствии с требованиями УПК Украины, к нему возможно применить лишь принудительные меры воспитательного характера.

Смерть Мирославы Третьяк

28 июля, полиция Харьковской области распространила сообщение о розыске ребенка. О пропаже девочки в 19:10 сообщила ее мать, рассказав, что ребенок пошел гулять с 13-летним знакомым, который живет неподалеку в поселке Старый Салтов.

Девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти - были ушибы головы и лица.

В совершении преступления подозревали несовершеннолетнего, с которым пошла гулять жертва. Речь идет о подростке, который живет с мамой по соседству. По информации СМИ, 13-летний Богдан Ф. ранее уже находился в поле зрения полиции из-за жестокого обращения с животными.

Мать погибшей девочки Татьяна Третьяк рассказала, что дочь с предполагаемым убийцей знакома с детства. Богдан водился с малышами постоянно, несмотря на разницу в возрасте.

В октябре адвокат семьи Мирославы раскрыл жуткие детали расследования трагедии. Над девочкой дважды поиздевались.