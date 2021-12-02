В Киеве начали сносить завод "Арсенал"

В Киеве сносят здание бывшего завода "Арсенал". Речь идет об одном из его корпусов №4, который находится на углу Московского и Кловского спуска. На его месте появится так называемый фуд-холл, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Демонтировать корпус будут примерно 4 месяца. Перекрытия разрезают и обваливают вниз. Часть здания демонтируют из-за того, что она находится в аварийном состоянии.

В Киеве сносят 4 корпус завода "Арсенал" (фото: Telegram-канал "Kyiv Live")

В будущем здесь будет комплекс с фермерским рынком и рынком еды.

В Киеве сносят 4 корпус завода "Арсенал" (фото: Telegram-канал "Kyiv Live")

В результате реконструкции высота здания не изменится и останется в пределах 34 метров. Верхние этажи перестроят, чтобы сделать их более функциональными для офисных помещений (3,5 метра вместо 6 метров, как сейчас).

Отметим, что главный корпус завода "Арсенал" был построен еще в 1764 году. Со временем предприятие стало полноценным военным промышленным объектом.

Что касается корпуса №4, который сейчас демонтируют, то он был построен в 1854 году.