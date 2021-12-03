Декабрь только начался, но праздничное настроение уже намекает на запах мандарин, попкорна и уютных пледов. Редакция Кино 24 предлагает три новых рождественских фильма на Netflix, чтобы поддержать вашу магическую атмосферу дома, сообщает 24 Канал.

Кроме оригинальных романтических комедий стриминг подготовил для нас прекрасную семейную и детскую историю о создании Рождества, которая не оставит равнодушными даже взрослых!

Три новых рождественских фильма на Netflix для праздничного настроения

1. Неуловимый аромат любви / Love Hard

Новая романтическая комедия расскажет нам историю женщины, которая решилась найти любовь с помощью сайта онлайн-знакомств. Поэтому впереди ее ждет поездка к семье своего виртуального возлюбленного на Рождество. Однако, по приезду она обнаруживает, что очень ошиблась в своем выборе, ведь Джош на самом деле далеко не тот, за кого себя выдавал. Но, как и многие другие рождественские истории, в фильме не обойдется без веры в чудо. Джош обращается за помощью к озадаченной героине Нине Добрев, а настоящее рождественское приключение только начинается!

"Неуловимый аромат любви" 2021: смотрите трейлер фильма

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2. Мальчик по имени Рождество / A Boy Called Christmas

В канун празднования Рождества маленькие Андреа, Моппет и Патрик остаются с тетей Рут. К сожалению, у детей недавно умерла мать, а отец был вынужден уехать по срочным делам на работу. Перед тетей стоит нешуточная задача – развлечь подавленных малышей. Поэтому Рут рассказывает волшебную историю появления празднования Рождества и о том, как много-много лет назад жил мальчик по имени Николас, нашедший надежду и светлый праздник, который мы сегодня называем – Рождеством. Единственным условием для праздника является свет – который может увидеть лишь тот, кто очень-очень верит!

"Мальчик по имени Рождество" 2021: смотрите трейлер фильма

3. Замок к Рождеству / A Castle for Christmas (18+)

Романтическая комедия для всей семьи расскажет нам историю американской писательницы Софи Браун, которая переживая провал своей новой новеллы, решила сбежать из Нью-Йорка в Шотландию. Она запланировала посетить старинный замок, который описал еще ее дед. На Софи ждет знакомство с местными жителями и таинственным хозяином замка, герцогом по имени Майлс. Разные по характеру и темпераменту главные герои сразу же не понравятся друг другу, но как говорят от ненависти до любви один шаг...

"Замок к Рождеству" 2021: смотрите трейлер фильма