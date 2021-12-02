Кабмин поддержал введение е-журналов и дневников в школах

Кабинет министров разрешил ввести электронные журналы и дневники в школах, электронный документооборот и автоматизировать работу по сбору и проработке данных от учебных заведений, сообщает Деловая столица.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 декабря.

В частности, Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента" (АИКОМ)

Отмечается, что этот комплекс предназначен для обработки государственных электронных информационных ресурсов и персональных данных в сфере образования в рамках единой интегрированной среды.

Основная цель – обеспечение перехода к электронному документообороту и оптимизация данных бизнес-процессов в сфере дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования и управлений образованием местного и областного уровней, что позволит существенно повысить достоверность образовательной статистической и административной информации и улучшить на этой основе качество управленческих решений, в частности относительно распределения средств образовательной субвенции и иных бюджетных средств для финансирования образования, обеспечит предпосылки для отказа от бумажных документов в рамках общей дебюрократизации.