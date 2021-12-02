На посту 52 дня: канцлер Австрии уходит в отставку

Канцлер Австрии Александр Шалленберг уходит в отставку спустя 52 дня после назначения, сообщает Деловая столица.

До назначения Шалленберг был министром иностранных дел. Но в своем заявлении об отставке не указал, хочет ли он вернуться в МИД.

"Я не собирался и никогда не было моей целью взять на себя функции федерального лидера Новой народной партии. Я твердо верю, что оба офиса должны быстро воссоединиться в одних руках" , — заявил Шалленберг в письменном заявлении о своей отставке.

Шалленберг находился у власти 52 дня. Председателем правящей партии и канцлером должен стать Карл Нехаммер.

Напомним, 6 октября правоохранители проводили обыски в офисе канцлера Себастьяна Курца и штаб-квартире Австрийской народной партии в Вене (ÖVP).

Австрийская прокуратура заявила, что канцлера и еще девять человек подозревают во взяточничестве и коррупции.

9 октября Себастьян Курц объявил об отставке с должности канцлера Австрии.

18 ноября парламент Австрии снял неприкосновенность с бывшего канцлера Себастьяна Курца, открыв путь к расследованию коррупционных схем, в которых его обвиняют.

2 декабря экс-канцлер Себастьян Курц заявил, что уходит из политики.