В Украине с 6 декабря усилят правила карантина
С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. При этом в Сети возникла путаница, можно ли будет использовать желтые СOVID-сертификаты и сколько они будут действовать, сообщает Сегодня.
Разъяснения опубликовали в пресс-службе Минздрава.
Что изменится для желтой зоны
Со следующей недели работать смогут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Раньше заведения должны были выбрать один из вариантов для продолжения работы:
- не проверять COVID-документы в желтой зоне, но при этом соблюдать ограничения желтого уровня;
- проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм.
С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все учреждения должны будут проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.
Какие документы необходимо иметь посетителям
С начала действия новых правил для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц с собой нужно иметь один из документов:
- сертификат о том, что вы получили по крайней мере одну дозу вакцины,
- действующий отрицательный тест на коронавирус,
- сертификат об излечении.
Будет ли действовать желтый СOVID-сертификат?
Да, люди с одной дозой вакцинации смогут посещать все общественные заведения без ограничений.
Однако стоит помнить, что с 6 декабря срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.
Это означает, что на 31 день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.