В Украине с 6 декабря ужесточат правила карантина

С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. При этом в Сети возникла путаница, можно ли будет использовать желтые СOVID-сертификаты и сколько они будут действовать, сообщает Сегодня.

Разъяснения опубликовали в пресс-службе Минздрава.

Что изменится для желтой зоны

Со следующей недели работать смогут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Раньше заведения должны были выбрать один из вариантов для продолжения работы:

не проверять COVID-документы в желтой зоне, но при этом соблюдать ограничения желтого уровня;

проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм.

С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все учреждения должны будут проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Какие документы необходимо иметь посетителям

С начала действия новых правил для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц с собой нужно иметь один из документов:

сертификат о том, что вы получили по крайней мере одну дозу вакцины,

действующий отрицательный тест на коронавирус,

сертификат об излечении.

Будет ли действовать желтый СOVID-сертификат?

Да, люди с одной дозой вакцинации смогут посещать все общественные заведения без ограничений.

Однако стоит помнить, что с 6 декабря срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.

Это означает, что на 31 день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.