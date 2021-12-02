Меркель официально покинула пост канцлера ФРГ

Во дворе Министерства обороны Германии сегодня, 2 декабря, прошла церемония проводов Ангелы Меркель с должности канцлера ФРГ, которую она занимала 16 лет﻿, сообщает Деловая столица.

Из-за пандемии количество присутствующих во дворе Министерства обороны было минимальным — около 200 человек.

Были приглашены, в частности, 52 министра всех четырех правительств Меркель. Она поблагодарила всех за сотрудничество, отметив, что "доверие – важнейший капитал в политике".

Особо справедливость этого утверждения, по ее словам, показала пандемия. Меркель раскритиковала теоретиков заговора и призвала доверять научным фактам, а также отдельно поблагодарила всех, кто спасает жизнь больных.

И.о. канцлера, говоря о своих 16 годах в должности, упомянула также финансовый кризис 2008 года и миграционный 2015 года. Эти 16 лет были исполнены многими событиями и вызовами, с которыми приходилось сталкиваться "как политически, так и как человеку".

Следующему правительству и его руководителю Олафу Шольцу Меркель пожелала удачи в работе и возможности найти ответы на все вызовы.

Как принято на таких церемониях, были зажжены факелы.

DPA

Частью церемониала является также исполнение музыки по желанию провожаемого лица. Для своей церемонии Меркель, много лет являвшаяся членом и лидером Христианско-демократического союза, избрала христианский гимн "Большой Боже, мы славим тебя", а также песню "Для меня прольется дождь из красных роз" кинозвезды 1950-х годов Гильдегард Кнеф и хит 1970-х "Ты забыл цветную пленку" панк-рокерши из ГДР Нины Гаген.

Выбор песен Меркель объяснила тем, что с ними связаны определенные моменты ее молодости в Немецкой демократической республике.

DPA

Меркель, которой сейчас 67 лет, пообещала, что не будет больше претендовать на какие-либо политические должности, но у нее будет свое бюро, и она будет продолжать выполнять определенные представительские функции.

Ангела Меркель руководила Германией 16 лет, с 22 ноября 2005 года, всего на 11 дней меньше рекордного срока канцлера Гельмута Коля, занимавшего должность 5870 дней в 1982-1998 годах.