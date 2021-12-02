Меркель официально покинула пост канцлера ФРГ

Во дворе Министерства обороны Германии сегодня, 2 декабря, прошла церемония проводов Ангелы Меркель с должности канцлера ФРГ, которую она занимала 16 лет﻿, сообщает Деловая столица.

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Из-за пандемии количество присутствующих во дворе Министерства обороны было минимальным — около 200 человек.

Были приглашены, в частности, 52 министра всех четырех правительств Меркель. Она поблагодарила всех за сотрудничество, отметив, что "доверие – важнейший капитал в политике".

Особо справедливость этого утверждения, по ее словам, показала пандемия. Меркель раскритиковала теоретиков заговора и призвала доверять научным фактам, а также отдельно поблагодарила всех, кто спасает жизнь больных.

И.о. канцлера, говоря о своих 16 годах в должности, упомянула также финансовый кризис 2008 года и миграционный 2015 года. Эти 16 лет были исполнены многими событиями и вызовами, с которыми приходилось сталкиваться "как политически, так и как человеку".

Следующему правительству и его руководителю Олафу Шольцу Меркель пожелала удачи в работе и возможности найти ответы на все вызовы.

Как принято на таких церемониях, были зажжены факелы.

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DPA

Частью церемониала является также исполнение музыки по желанию провожаемого лица. Для своей церемонии Меркель, много лет являвшаяся членом и лидером Христианско-демократического союза, избрала христианский гимн "Большой Боже, мы славим тебя", а также песню "Для меня прольется дождь из красных роз" кинозвезды 1950-х годов Гильдегард Кнеф и хит 1970-х "Ты забыл цветную пленку" панк-рокерши из ГДР Нины Гаген.

Выбор песен Меркель объяснила тем, что с ними связаны определенные моменты ее молодости в Немецкой демократической республике.

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DPA

Меркель, которой сейчас 67 лет, пообещала, что не будет больше претендовать на какие-либо политические должности, но у нее будет свое бюро, и она будет продолжать выполнять определенные представительские функции.

Ангела Меркель руководила Германией 16 лет, с 22 ноября 2005 года, всего на 11 дней меньше рекордного срока канцлера Гельмута Коля, занимавшего должность 5870 дней в 1982-1998 годах.

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