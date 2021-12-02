Еще одна страна ЕС ужесточила въезд для украинцев

Португалия ужесточила въезд для граждан Украины с 1 декабря и теперь украинцам при въезде в эту страну необходимо два документа, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Посольство Украины в Португалии.

Таким образом, на континентальную территорию Португалии для граждан Украины (возраст старше 12 лет) въезд разрешен любым транспортом при предъявлении двух следующих документов:

справки об отрицательном результате теста на COVID-19 (принимаются результаты ПЦР теста, сделанного не более чем за 72 часа до подачи документа, или быстрый лабораторный тест на антиген, сделанный в период не более чем за 48 часов до подачи документа);

европейского COVID-сертификата (в бумажном или в электронном варианте) или украинского цифрового сертификата о полном курсе прививки вакциной (производства Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech), сертификат о выздоровлении в приложении "ДІЯ" (с QR кодом, в бумажном или в электронном варианте, при условии, что прошло более 14 дней после последней дозы прививки).

Все пассажиры, прибывающие на территорию континентальной Португалии, должны заполнить форму после совершения "check-in" на рейс, на котором путешественники прибывают в Португалию, и до посадки в самолет.