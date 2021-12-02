Зеленский поговорил с Трюдо о российских войсках на границе Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Каналы Джастином Трюдо и обсудил агрессию России в отношении Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Зеленский отметил, что украинский народ постоянно чувствует искреннюю поддержку со стороны Канады.

"Это особенно важно и заметно в последние восемь лет, когда Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ. Все эти 30 лет Канада была и остается для нас одним из ведущих партнеров и союзников" , – подчеркнул президент и поблагодарил Джастина Трюдо за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Президент также отметил роль канадцев украинского происхождения в становлении дружеских отношений между двумя государствами.

Зеленский подробно проинформировал Трюдо о ситуации на границах нашего государства и отметил важность того, что в это время с визитом в Киеве находится начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады.

Лидеры были единодушны в оценках угроз безопасности в Украине и вокруг нее, в частности, связанных с риском дестабилизации общественно-политической ситуации. Была отмечена важность скоординированной реакции в поддержку Украины со стороны международного демократического сообщества. В этой связи стороны согласились с необходимостью усиления санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против нашего государства.

Собеседники также обсудили перспективы либерализации визового режима и необходимости расширения Соглашения о свободной торговле и важности дальнейшей тесной координации в вопросе привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Также Зеленский выразил Трюдо особую благодарность за недавнее заявление в связи с годовщиной Голодомора.