Экс-"слуга народа" собирается подать в суд на Арахамию

Нардеп, который вышел из фракции "Слуга народа", собирается подать в суд на главу фракции Давида Арахамию за слова о том, что он при выходе взял "олигархические деньги". Об этом рассказал сам Роман Соха, сообщает Украина 24.

"По поводу этого заявления господина Арахамии мы уже готовим либо обращение к правоохранительным органам, либо обращение в суд, потому что это наглая ложь. Таким образом они пытаются очернить тех людей, которые принимают такое решение, принимают аргументированно, с фактажом" , — заявил он.

Нардеп пояснил, почему он принял решение о выходе из фракции.

"Что касается фактов, которые послужили для принятия этих решений, я четко заявил: Запорожье видело "смотрящих" в 2013 году. Сегодня они существуют при Зеленском. Я не могу быть с этим совместим. Далее, назначение господина Шурмы (новый замглавы Офиса президента — ред.). Мы получаем такие скандалы, как "вагнергейт", если у нас в Офисе президента находятся такие люди, как Демченко, Татаров, теперь добавился Шурма. Это люди явно не с проевропейской позицией, и мы удивляемся, откуда потом происходят утечки разной информации" , — сказал он.

Во время заседания парламента 30 ноября Соха публично заявил о выходе из фракции "Слуга народа". Он заявил, что фракция не выполняет обещания, которые дала, идя на выборы.

Об официальном выходе Сохи сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания 2 декабря.

"Согласно поданному заявлению… сообщаю о выходе народного депутата Украины Сохи Романа Васильевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Заявление прилагается" , – заявил Корниенко.

Соха входит в депутатское объединение Дмитрия Разумкова "Розумна політика".