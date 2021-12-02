Венедиктова заявила о подготовке дел против предприятий Ахметова

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова вечером в четверг, 2 декабря, заявила об активизации расследования 200 уголовных производств в отношении предприятий Рината Ахметова. Глава ОГПУ не конкретизировала, что речь идет именно о предприятиях Ахметова, но намекнула на это более чем прозрачно, сообщает Вести.

По ее словам, есть необходимость " убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц из орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д. " Она также отметила, что " никого не хочет называть мятежником ".

Напомним, что о предполагаемой связи олигарха Ахметова с якобы готовившемся в Украине госпереворотом ранее заявил глава государства Владимир Зеленский. В отличие от Венедиктовой, он прямо указал на Ахметова, правда, потом несколько раз уточнил, что олигарх не является участником заговора, однако организаторы переворота якобы намерены привлечь Ахметова к путчу.

"Я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д. Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики по орбите этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", - отметила Венедиктова.