В "экономические паспорта" могут добавить доходы от аренды земель

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что к программе экономических паспортов украинцев могут добавить и доходы от аренды государственных земель, сообщает УНИАН.

"Мне кажется, что дальше мы эту программу мы будем расширять и приобщать все другие вещи, которыми страна оперирует. Например, по состоянию на сейчас около 900 тысяч - миллион гектар государственной земли, которыми оперируют различные государственные учреждения. Есть идея создать Государственный банк земли, которая будет потом через Prоzorro сдаваться в аренду. И все поступления от аренды также будут идти на накопительные счета детей" , - пояснил он.

Таким образом, по словам Арахамии, государство будет реинвестировать те деньги, которые оно будет получать, чтобы вкладывать в детей и молодежь.

Президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.