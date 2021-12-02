Кулеба анонсировал новые санкции против России

В мировых столицах ведутся переговоры о введении новых санкций против России, которые должны предотвратить масштабную агрессию против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и предметный разговор над конкретными экономическими санкциями, которые будут включены в пакет сдерживания (России — ред.). Наша задача состоит в том, чтобы довести эту совместную работу до эффективного и четкого результата" , — заявил министр.

Он также добавил, что, то, что страны обсуждают введение экономических санкций, является четким сигналом для России.