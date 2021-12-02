Кулеба анонсировал новые санкции против России
В мировых столицах ведутся переговоры о введении новых санкций против России, которые должны предотвратить масштабную агрессию против Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и предметный разговор над конкретными экономическими санкциями, которые будут включены в пакет сдерживания (России — ред.). Наша задача состоит в том, чтобы довести эту совместную работу до эффективного и четкого результата", — заявил министр.
Он также добавил, что, то, что страны обсуждают введение экономических санкций, является четким сигналом для России.
"Главное, что Россия видит, что происходит, какие вопросы обсуждаются. И все это четкий сигнал. Они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать какие-то решения военного характера", — добавил Кулеба.