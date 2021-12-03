Милевского обвинили в пьянстве

Известный украинский нападающий поделился в соцсетях фото, которое фоловеры раскритиковали, сообщает Сегодня.

Артем Милевский, ранее выступавший за киевское Динамо в последнее время все чаще публикует фото из ресторанов.

Подписчики Мили заподозрили его в пьянстве:

"А глаза уже сверкают".

Похоже, именно поэтому свежее фото спортсмен сделал в очках, чтобы не было видно глаз.

Но и здесь не обошлось без волны хейта со стороны фанатов:

"Уже накидался, точно".

"Оставшийся без квартиры экс-миллионер. Жалко видеть, как такие хорошие бывшие футболисты сидят на скамейке на Оболоне и у них нет на сигареты" , – написал один из фолловеров.

К тому же Артем поделился фото с загадочной надписью:

"Остаться человеком. И не быть жлобом" , – написал Артем.

По всей вероятности, Милевский намекает на то, что нужно жить в свое удовольствие и не экономить на себе. Чего в принципе и придерживается. Отдых в Турции, Дубае и Куршавеле – обычное для него дело.

После завершения своей спортивной карьеры он начал вести свой YouTube-канал. И совсем недавно записал интригующее видео, где рассказал о возвращении в футбол.