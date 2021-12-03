Бутусов воспринял пост Арестовича в соцсети как угрозу

Пост внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича относительно журналиста Юрия Бутусова является редким обращением в политической лексике власти. Об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" заявил сам журналист Юрий Бутусов, сообщает Украина 24.

"Я воспринимаю этот пост как угрозу - он и есть по форме как угроза. Это большой текст, наполненный оскорблениями и позором в мой адрес. В конце советник Офиса президента - то есть официальное лицо - пишет, что думает, что меня убьют как сакральную жертву в течение недели. Я думаю, что, конечно, когда такое говорит, что с тобой произойдет то же, что произошло с Гонгадзе, человек из Офиса президента, то нужно к этому относиться серьезно. Очень редко мы слышим такое обращение в политической лексике власти» , – сказал он.

"Если представитель власти так говорит относительно журналиста, то, конечно, это нужно воспринимать достаточно серьезно. Я думаю, что очевидно есть какая-то информация у господина Арестовича, которую он должен прежде всего передать правоохранительным органам, поскольку он на власть своим постом положил в принципе ответственность за все последующие события" , – отметил журналист.

По словам Бутусова, он к ситуации относится спокойно:

"Я к этому спокойно отношусь... Запугать угрозами Офису президента меня не удастся... Государственную охрану я брать не буду, потому что после произошедшего мне трудно доверять государству - после тех действий, которые были предприняты против меня".

Напомним, ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бутусова могут убить, поэтому он будет просить предоставить журналисту государственную охрану.