Арахамия пояснил, зачем нужны прямые переговоры с РФ
Прямые переговоры с руководством Российской Федерации будут означать признание страны стороной конфликта на востоке Украины. Об этом сказал народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия в эфире программы "Право на власть" в четверг, 2 декабря, сообщает Обозреватель.
Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не сможет остановить войну на Донбассе без прямых переговоров с Россией.
"Прямые переговоры – это решительный шаг, потому что РФ всегда пытается избежать их (переговоров. – Ред.). Они говорят: садитесь с главарями непризнанных республик, они сторона конфликта, а мы никакого отношения не имеем. Но у нас есть тысячи документированных доказательств, переданных международными партнерами, что РФ финансирует это (войну на Донбассе. – Ред.). В бюджете оценивается содержание оккупированных территорий от 2 миллиардов долларов в год. Также они посылают помощь в виде оружия", – сказал нардеп.
Такое решение, по его словам, было принято после того, как стало ясно: Минские договоренности не работают.
"Все понимают, что у Минских договоренностей нет никакого движения. Мы сделали все, что могли – разведение, открытие КПВВ, обмены пленными. Это все важно, но это не то, чего ожидает большинство людей. Они хотят увидеть настоящее движение", – отметил Арахомия.
Политик подчеркнул, что Россия пытается дипломатическим путем сделать так, чтобы ее не признали стороной конфликта.
"Прямой вызов на переговоры будет фактически признанием того, что они сторона (конфликта на Донбассе. – Ред.)", – подытожил Арахамия.