Арахамия пояснил, зачем нужны прямые переговоры с РФ

Прямые переговоры с руководством Российской Федерации будут означать признание страны стороной конфликта на востоке Украины. Об этом сказал народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия в эфире программы "Право на власть" в четверг, 2 декабря, сообщает Обозреватель.

Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не сможет остановить войну на Донбассе без прямых переговоров с Россией.

"Прямые переговоры – это решительный шаг, потому что РФ всегда пытается избежать их (переговоров. – Ред.). Они говорят: садитесь с главарями непризнанных республик, они сторона конфликта, а мы никакого отношения не имеем. Но у нас есть тысячи документированных доказательств, переданных международными партнерами, что РФ финансирует это (войну на Донбассе. – Ред.). В бюджете оценивается содержание оккупированных территорий от 2 миллиардов долларов в год. Также они посылают помощь в виде оружия" , – сказал нардеп.

Такое решение, по его словам, было принято после того, как стало ясно: Минские договоренности не работают.

Давид Арахамия. Источник: Скриншот

"Все понимают, что у Минских договоренностей нет никакого движения. Мы сделали все, что могли – разведение, открытие КПВВ, обмены пленными. Это все важно, но это не то, чего ожидает большинство людей. Они хотят увидеть настоящее движение" , – отметил Арахомия.

Политик подчеркнул, что Россия пытается дипломатическим путем сделать так, чтобы ее не признали стороной конфликта.