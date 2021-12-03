Бутусов оценил вероятность вторжения России

Вероятность полномасштабного военного наступления России на Украину оценил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов, сообщает Украина 24.

"Я бы не хотел, чтобы мы пугали украинцев огромными цифрами. Я считаю, что расчеты должны быть связаны с конкретным расчетам боевых действий. На мой взгляд, сейчас такой сценарий, когда вся Россия поднимется и они все бросят против нас, и будут бить по городам, по всему, маловероятен. Но военная составляющая — это только одна из составляющих этой войны. Война ведется в политике, экономике, информационной сфере, военной сфере. Исходя из оценки политической обстановки, я думаю, что для сценария больших полномасштабных наступательных действий по всему фронту сейчас нет предпосылок" , — сказал он.

При этом Бутусов предупредил, что возможно обострение боевых действий на Донбассе.