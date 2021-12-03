"Нацкорпус" анонсировал бессрочную акцию до перевыборов президента

Акция, начатая 1 декабря на Майдане в Киеве под названием "Защити Украину – останови переворот", бессрочная до полного выполнения требований организаторов, сообщает Сегодня.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1 заявил глава центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин.