Польша ведет переговоры о размещении войск НАТО на границе

Польша ведет переговоры, чтобы в случае необходимости войска НАТО были размещены в стране на границе с Беларусью. Об этом заявил представитель президентской канцелярии Петр Чвик, сообщает Корреспондент.

"Ведутся предварительные переговоры, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО поддержали наши подразделения на польско-белорусской границе" , - сказал Чвик в интервью Польскому радио.

По словам Чвика, миграционный кризис на границе с Беларусью является политическим, и его целью является попытка "дестабилизировать ситуацию на границе между Беларусью и Евросоюзом".

Петр Чвик добавил, что строительство защитной стены завершится к середине 2022 года. Ее предполагается оснастить датчиками движения и всепогодными камерами наблюдения.