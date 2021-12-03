3 декабря 2021 - праздники, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Международный день людей с ограниченными возможностями, Всемирный день компьютерной графики, Международный праздник вязаного жилета, День рождения SMS, Международный день борьбы с пестицидами, День благодарности бармену, Международный день баскского языка, День "Сделайте подарок", сообщает УНИАН.

На Кубе - День латиноамериканской медицины, в США - День крыши над головой, День мятного латте, Пятница искусственного меха, День запеканки из стручковой фасоли, День "Давай обнимемся", в Индии - День адвоката, в Уругвае - День танца "Кандомбе", в Гане - День фермера, в Испании, Индии - День святого Франциска Ксаверия, в Испании - День Наварры.

Памятные даты 3 декабря, годовщины и события

В 1586 году в Англию из Колумбии прибыли корабли, которые впервые в Европу завезли картофель.

В 1775 году состоялось первое официальное поднятие американского флага на борту морского судна "Альфред".

В 1967 году в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР), была проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца. Хирург Кристиан Барнард пересадил 54-летнему Луису Вашканскому сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции Вашканский умер от пневмонии. Однако следующий пациент, Филипп Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев. К концу 1968 года в мире было сделано уже около 100 пересадок сердца.

В 1970-е годы подобных операций проводилось не так много, поскольку обнаружилось, что пересаженное сердце отторгается иммунной системой организма. Но в начале 1980-х годов, с открытием иммунодепрессантов, число таких операций резко возросло. А в современной трансплантологии пересадка сердца стала рутинной операцией, после которой пациенты живут более 10 лет. В 1999 году Кристиан Барнард создал фонд для проведения благотворительных акций по всему миру.

Финансировал его сам, выпуская экологически чистые продукты и издавая свои книги. Хирург оказал финансовую помощь детской клинике Института онкологии в Минске для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Второй его фонд - "Сердце мира" - помогает детям и матерям из стран с низким жизненным уровнем.

В 1989 году президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания "холодной войны".

3 декабря 1992 года произошло событие, ставшее важной вехой в истории развития технологий коммуникации. Состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Идея создания подобного сервиса возникла в середине 1980-х годов, когда велись работы по созданию стандарта GSM. Группа европейских инженеров (они представляли разные компании из разных государств Европы) в рамках данного проекта предприняла удачную попытку разработки и внедрения службы коротких сообщений.

Оттуда же появилась и аббревиатура, которая теперь на слуху у большинства жителей планеты: SMS (от англ. Short Message Service), что в переводе означает буквально "Служба Коротких Сообщений". Обратившись к этой идее в 1984 году, инженеры сумели добиться успеха в ее реализации, и 3 декабря 1992 года первая СМС-ка была отправлена с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом.

Содержание сообщения являлось классическим поздравлением с Рождеством, состоящим их двух слов: "Merry Christmas!". Спустя 10 лет возможность отправки и приема коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона практически полностью вытеснила с рынка пейджеры. Этому способствовало и постепенное снижение стоимости услуги СМС. Сегодня СМС играет большую роль в повседневной жизни.

В 1997 году был подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 декабря чтит память святого Прокла, он опекал обездоленных и слабых, прославился многочисленными чудесами. Другие названия праздника: "Прокл", "День Прокла и Проклы", "Проклинатели нечисти". В этот день было принято проклинать всякую нечисть, чтобы она подольше не вылезала из своих нор и не мутила жизнь.

Что сегодня нельзя делать

Если вам необходимо отправиться в дальнюю дорогу, то этот день не подойдет, постарайтесь перенести поездку. Также постарайтесь не ссориться с окружающими, наоборот - будьте дружелюбными и приветливыми.

Приметы на 3 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

перьевые облака плывут друг за другом - приближается метель;

пошел дождь - и в третий день лета тоже будет лить;

снегири заливаются - к вьюге.

Именины 3 декабря

Именины у Анатолия, Анны, Фёклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира и Александра.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева