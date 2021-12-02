В ОБСЕ поддержали инициативу Украины по мониторингу границы с РФ

Предложенный Украиной проект решения Совета министров ОБСЕ относительно наблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) за украинско-российской границей получил поддержку еще 36 стран-участниц Организации, сообщает Укринформ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг в Стокгольме, выступая на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Я бы хотел поблагодарить 36 стран-участниц за присоединение к Украине в разработке проекта решения Совета министров относительно мониторинга на российско-государственной границе" , - заявил Кулеба.

Он акцентировал на том, что Россия систематически препятствует работе СММ ОБСЕ в Украине "в целях продолжения своей агрессии против Украины".

Министр указал на то, что даже накануне заседания Совета министров ОБСЕ в СММ сообщили о новом запрете со стороны российских оккупационных войск в пересечении линии столкновения при попытке проехать на неподконтрольные правительству Украины территории.

Ранее Миссия США в ОБСЕ во время заседания Постоянного совета этой Организации в прошлый четверг приветствовала усилия Украины по "разработке полностью технического, аполитического проекта решения относительно мониторинга, соавтором которого Соединенные Штаты гордятся". В то же время в американской миссии отметили, что Россия почти сразу указала на то, что не собирается занимать конструктивную позицию относительно проекта решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Также о своей поддержке этого проекта решения, предложенного 37 государствами-участниками, заявляли во время Постсовета и в миссии ЕС. В Евросоюзе отметили то, что принятие такого решения "позволит достичь дальнейшего прогресса в процессе урегулирования конфликта".