В еще одной стране Европы подтвердили случай "Омикрона"

В Исландии подтвердили первый случай штамма коронавируса Омикрон. Штамм Омикрон был зафиксирован у пациента в больнице Ландспитали в Рейкьявике, сообщает Укринформ.

Согласно информации местных СМИ, лицо, о котором идет речь, не было за границей, поэтому пока что неизвестно, где и как именно он заразился вирусом.

Эта новость появилась через четыре дня после того, как в Исландии были введены новые пограничные ограничения с целью предотвратить попадание этого штамма в страну. Эти меры, в частности, требуют, чтобы каждый, кто провел сутки или более в Эсватине, Лесото, Мозамбике, Намибии, Зимбабве или ЮАР, в течение 14 дней после прибытия в Исландию должен пройти ПЦР-тест и немедленно отправиться на карантин. Через пять дней эти лица должны сдать еще один ПЦР-тест независимо от того, были ли они вакцинированы, или нет.