Беларусь отреагировала на новые санкции

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало «жесткие и асимметричные» ответные шаги на новые санкции, введенные Западом, сообщает Радио Свобода.

«Глубину абсурда решения ЕС в отношении последних санкций против суверенной Беларуси и само его содержание сейчас сложно осознать» , – заявили в министерстве.

2 декабря Европейский союз, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против режима Александра Лукашенко.

«Сегодня, в ответ на длительные нападения на права человека и основные свободы в Беларуси, пренебрежение международными нормами и неоднократные акты репрессий, мы возобновили скоординированные санкции против отдельных физических и юридических лиц» , – говорится в совместном заявлении сторон .

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