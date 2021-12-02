Беларусь отреагировала на новые санкции
Министерство иностранных дел Беларуси пообещало «жесткие и асимметричные» ответные шаги на новые санкции, введенные Западом, сообщает Радио Свобода.
«Глубину абсурда решения ЕС в отношении последних санкций против суверенной Беларуси и само его содержание сейчас сложно осознать», – заявили в министерстве.
2 декабря Европейский союз, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против режима Александра Лукашенко.
«Сегодня, в ответ на длительные нападения на права человека и основные свободы в Беларуси, пренебрежение международными нормами и неоднократные акты репрессий, мы возобновили скоординированные санкции против отдельных физических и юридических лиц», – говорится в совместном заявлении сторон.
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