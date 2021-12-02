Украинские заробитчане отказываются ездить в РФ - исследование

Привлекательность РФ как страны для возможной миграции в Украине снижается с каждым годом, среди топ-4 стран для желаемой миграции для украинцев есть государства Евросоюза, сообщает Укринформ.

О таких результатах исследования по миграции и торговле людьми, а также других форм эксплуатации мигрантов, проведенного в 2021 году, на брифинге в Укринформе заявила представительница Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

“Если мы говорим о желаемых странах для работы за границей, то здесь, так же как и в 2019 году, у нас лидирует Германия и Польша, как основные направления трудовой миграции – более 30%, и т.д.... Вообще, если посмотреть на первые 4 страны (в которые хотят мигрировать украинцы — ред.), это страны ЕС. А привлекательность РФ для миграции с каждым годом снижается” , - сообщила представительница МОМ в Украине.

Она уточнила, что согласно данным исследования по гендерному распределению лиц, желающим уехать за границу, то в Италию из Украины преимущественно хотят мигрировать женщины, а в Великобританию - мужчины.

Исследование было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Украине при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в сентябре-октябре 2021 г.

Исследование осуществлено путём национального репрезентативного опроса методом личных интервью. Объем выборки составляет 5 228 респондентов, из них 2 374 – мужчины и 2 854 – женщины. Выборка является репрезентативной для населения старше 14 лет каждой области Украины и г. Киева, но не включает жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя.