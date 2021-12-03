В Польше готовятся к детской вакцинации

Власти Польши объявили о планах начать в середине декабря вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом заявил заместитель главы польского Сейма Минздрава Вальдемар Краска, сообщает Укринформ.

По его словам, прививка детей в возрасте 5-11 лет начнется 13 декабря.

«Мы планируем, что к этому времени появится вакцина, предназначенная для этой возрастной группы», - отметил замминистра .

Он добавил, что правительство также намерено ввести обязательное тестирование на COVID-19 в группах с высоким риском инфицирования. Речь идет, в частности, о медиках и педагогах.