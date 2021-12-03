Во Франции мужчина в костюме ниндзя напал на полицейских
Во французской коммуне Шербур, которая расположена на северо-западе страны, 2 декабря произошло нападение на двух сотрудниц полиции. Нападавший был в костюме ниндзя и вооружен саблей, сообщает Обозреватель.
Согласно информации одной из французских газет, полицейские пытались задержать его из-за подозрения в угоне автомобиля.
Издание пишет, что из машины, которая числилась в угоне, вышел мужчина в костюме ниндзя с саблей в руках (катаной). Он направился к женщинам-полицейским, которые пытались его задержать, и ранил их.
Третий правоохранитель в это время находился в служебном автомобиле. Он открыл огонь по нападавшему, ранив того. Пострадавших сотрудниц полиции госпитализировали, а "ниндзю" задержали.
Как выяснилось, это 36-летний мужчина, который ранее был осужден по делам о наркотиках. Он также находится в больнице под охраной.