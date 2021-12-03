Ермак поговорил с советником Байдена

Глава Офиса президента Андрей Ермак второй раз за неделю поговорил с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Темой обсуждения стал ряд вопросов внешней и внутренней политики, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Состоялся еще один важный телефонный разговор с Джейком Салливаном. По-настоящему дружеская и продуктивная беседа по широкому кругу тем текущей внутренней и внешней политики" , - написал руководитель ОП у Twitter.

Он добавил, что очень ценит такое постоянное и эффективное общение и в целом качественно новый уровень сотрудничества между Украиной и США.