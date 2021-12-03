Норвегия выступила против передвижений союзников по НАТО у границ РФ

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт в беседе с журналистами заявила, что новое правительство страны выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около границ России и планирует их ограничить, сообщает Лента.Ру.

По словам Витфельдт, для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих районах, однако «будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов».

Министр отметила, что намерена обсудить этот вопрос с Великобританией и США, поскольку «в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил». Она добавила, что сейчас присутствие вооруженных сил США в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».