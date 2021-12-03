В США создали дрона-робота, похожего на сокола

Американские инженеры создали робота - сокола, который может взлетать, приземляться и хвататься за ветки, как настоящая птица. Также он способен ловить объекты в воздухе, сообщает Обозреватель.

Как рассказал Daily Mail, разработка называется SNAG (Stereotypical Nature Inspired Aerial Gripper) и практически полностью копирует возможности хищных сапсанов. Ее авторы – команда инженеров из Стэнфордского университета.

У SNAG вместо костей – скелет, напечатанный на 3D-принтере, а также двигатели и леска вместо мышц и сухожилий.

Благодаря прикрепленному к нему дрону с квадрокоптером, SNAG может летать, ловить и переносить предметы, садиться на различные поверхности.

Подобно птицам, [SNAG] имеет две ноги, которые могут двигаться независимо. Источник: Science Robotics

Инженеры отметили, что SNAG можно использовать для мониторинга погоды, дикой природы и природных экосистем, например, в рамках усилий по предотвращению лесных пожаров, а также поисково-спасательных работах.

Недавние испытания в лесу Орегона уже показали, что он может приземляться и взлетать с веток деревьев с помощью своих когтей, напечатанных на 3D-принтере.

"Как настоящая птица, SNAG может поглощать энергию удара при приземлении на ветку и преобразовывать ее в "силу сжатия", чтобы схватить ветку. Та же самая механика позволяет роботу ловить такие предметы, как мешок с фасолью и теннисный мяч" , – описали свою разработку инженеры.

На каждой ноге SNAG есть двигатель, который перемещается вперед и назад, и другой двигатель, который управляет захватом. Источник: William Roderic