В ОБСЕ никто не верит в "агрессию" Украины – Кулеба

Министерская встреча ОБСЕ показала, что в заявления России о том, будто Украина нарушает Минские договоренности, никто не верит, сообщает Укринформ.

Такое мнение высказал в Фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Во время онлайн-включения из Стокгольма он отметил, что в этом городе сейчас холодно и морозно, но на министерском заседании ОБСЕ «местами даже припекло», когда речь шла о Российской Федерации и ее попытках обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.

«Вчера это (обвинение Украины главой МИД России – ред.) началось на рабочем ужине министров, сегодня продолжилось уже на министерском заседании. Но уверяю вас, что всем прекрасно понятно, кто нарушает Минские договоренности, кто обстреливает украинские позиции, кто убивает украинских солдат, кто блокирует Нормандский формат и работу ТКГ и СММ ОБСЕ» , - сказал Кулеба.

Он добавил, что уже даже самые высокие должностные лица ОБСЕ, которые высказываются очень толерантно и пытаются не выносить наружу проблемы, говорят о недопустимости блокирования СММ со стороны России и нарушения ею решений этой организации и Минских договоренностей.

«Поэтому на все эти российские нарративы никто здесь не покупается. Но это, безусловно, только половина решения проблемы, а вторая половина – как остановить Россию от того, чтобы она продолжала угрожать Украине и на военном, и на дипломатическом фронтах» , – заметил глава МИД.

По его словам, именно этому вопросу были посвящены многие его двусторонние встречи, в том числе с государственным секретарем США Блинкеном и высоким представителем ЕС по внешней политике Боррелем.