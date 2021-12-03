Собаки, которые испугались обычных вещей и насмешили сеть
Даже огромные собаки могут испугаться какого-то шороха или маленького зверька. Они делают смешные перепуганные гримасы и мчатся на руки к хозяину, сообщает Обозреватель.
При этом песики миниатюрных пород часто оказываются храбрее доберманов или бульдогов. Некоторые собачки всматриваются в экран телевизора, будто понимают, о чем идет речь в экстренных новостях.
Щенок испугался улитки.
По всей видимости, это естественное выражение мордочки пса.
Любимец испугался рыбу, которую только что поймали в озере.
Пес испугался пугала дикого кабана.
Любимец корги испугался лебедя, который подплыл очень близко.
Огромный пес испугался маленькую полевую мышь.
Мопс празднует день рождения с грустным выражением мордашки. По всей видимости, его напугала свечка в тортике.