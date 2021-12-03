Собаки, которые испугались обычных вещей и насмешили сеть

Даже огромные собаки могут испугаться какого-то шороха или маленького зверька. Они делают смешные перепуганные гримасы и мчатся на руки к хозяину, сообщает Обозреватель.

При этом песики миниатюрных пород часто оказываются храбрее доберманов или бульдогов. Некоторые собачки всматриваются в экран телевизора, будто понимают, о чем идет речь в экстренных новостях.

Щенок испугался улитки.

Любимец рядом с улиткой. Источник: Reddit/YextFE

По всей видимости, это естественное выражение мордочки пса.

У пса испуганная мордашка. Источник: Reddit/timeforshade_ok

Любимец испугался рыбу, которую только что поймали в озере.

Собака знакомится с рыбой. Источник: Reddit/OctopussSevenTwo

Пес испугался пугала дикого кабана.

Пес испугался пугала. Источник: Reddit.com

Любимец корги испугался лебедя, который подплыл очень близко.

Лебедь напал на собачку. Источник: Reddit/Good_Natured_Guy

Огромный пес испугался маленькую полевую мышь.

Пес увидел мышь. Источник: Reddit/CWagner

Мопс празднует день рождения с грустным выражением мордашки. По всей видимости, его напугала свечка в тортике.