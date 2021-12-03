Исландия призвала Россию вернуть Крым Украине

Исландия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию вернуть Киеву контроль над временно оккупированным Крымом, сообщает Укринформ.

Об этом заявила министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод – и призываем Россию вернуть Украине контроль над Крымом" , - заявила глава исландского МИД.

Она также выразила глубокую обеспокоенность по поводу дестабилизации ситуации в регионе, в том числе в контексте событий вокруг Украины.